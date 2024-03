Ekstremalna Droga Krzyżowa w Piekarach Śląskich. Niebieskim szlakiem wyruszyli w trasę liczącą ponad 40 km

Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 20 w kościele kalwaryjskim. Następnie po mszy świętej uczestnicy EDK wyruszyli w trasę, liczącą ponad 41 kilometrów.

To tak zwany szlak niebieski - św. Joanny Beretty-Molli. Jego trasa wiedzie z Piekar Śląskich przez Radzionków, Orzech, Świerklaniec, Nowe Chechło, Nakło Śląskie, Bobrowniki Śląskie, Bytom oraz Suchą Górę. Pątnicy zataczają pętlę, by znów przez Radzionków powrócić do Piekar Śląskich.

Jak informują organizatorzy trasa wiedzie drogami miejskimi (betonowymi), gruntowymi oraz leśnymi. Na trasie mogą występować odcinki, gdzie jest dużo błota i kałuż. Stacje Drogi Krzyżowej są umiejscowione głównie przy kościołach i przydrożnych krzyżach okolicznych parafii.