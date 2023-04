Miejski Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży w Piekarach Śląskich. Teatr, muzyka, taniec. Młodzi piekarzanie zaprezentują swoje talenty!

Miejski Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży w Piekarach Śląskich

Jeszcze tylko do jutra można zgłaszać zespoły do udziału w Miejskim Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem prezydent miasta Sławy Umińskiej-Duraj. Celem festiwalu jest prezentacja dorobku piekarskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie wychowania artystycznego. Miejski Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży jest okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwijania artystycznych pasji i talentów w środowisku szkolnym. Zgłoszone zespoły zaprezentują swoje umiejętności muzyczne, taneczne i teatralne.