Odkryj komendy policji w Piekarach Śląskich. Dowiedz się, gdzie znajdują się w Twojej okolicy

Wypadek w Piekarach Śląskich. Policyjny radiowóz zderzył się z samochodem. Są ranni

We wtorek, 1 sierpnia w Piekarach Śląskich doszło do wypadku. Radiowóz policyjny zderzył się z samochodem osobowym. Dwóch funkcjonariuszy drogówki trafiło do...