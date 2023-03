Piekary Śląskie. Czyściej w dolinie Brynicy. Społecznicy z Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników kolejny raz wykazali się inicjatywą OPRAC.: red

Sklepowy wózek, kosiarka, wielki, pluszowy miś. Co łączy te przedmioty? Wszystkie one (i nie tylko one!), porzucone, zalegały w dolinie Brynicy, która choć jest popularnym celem spacerów, tak mieszkańców Piekar Śl., jak i Wojkowic oraz Bobrownik, pozostaje nie tylko terenem rekreacyjnym, ale i miejscem niestety stale zaśmiecanym.