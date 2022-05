Przegląd prasy 14.05.2022 Piekary Śląskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piekar Śląskich

Prasówka Piekary Śląskie 14.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Najbardziej urokliwe miejsca w Beskidach! Przed nami kolejny majowy weekend. Zapowiada się piękna, słoneczna pogoda, temperatura na mocnym plusie, zero deszczu. Aż grzech siedzieć w domu. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, co robić w weekend, proponujemy odwiedzenie kilku wyjątkowych miejsc w Beskidach. Może niektóre z nich znacie, może o niektórych słyszeliście, a jeśli nie to zachęcamy do ich poznania. Wybraliśmy 10 takich niezwykłych miejsc. Przejrzyjcie naszą GALERIĘ, a następnie wybierzcie się w jedno z tych miejsc!