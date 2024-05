Przegląd prasy z Piekar Śląskich. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.05.2024

Boże Ciało to święto głęboko zakorzenione w tradycji i wierzeniach katolickich, którego elementem jest adoracja Eucharystii i procesja. Zobaczcie, jak wierni przystrajają stacje, przy których odbywa się błogosławieństwo. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Ugotowanie kaszy gryczanej na sypko nie musi być trudne. Wystarczy trzymać się prostych zasad, które gwarantują zachowanie konsystencji. Zazwyczaj doprawiam je kilkoma przyprawami, które częściej kojarzysz z szarlotką niż gotowaniem dodatku do mięsa. To właśnie one nadają kaszy pięknego zapachu, a także poprawiają trawienie. Poznaj przepis na gotowanie kaszy gryczanej na sypko.