Rowerem do 7 km od Piekar Śląskich. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Ścieżki rowerowe w okolicy Piekar Śląskich

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Piekar Śląskich, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Lipcowy wypad w świerklanieckie lasy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 64,14 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 953 m

Suma zjazdów: 954 m

Zbyszek1000 poleca trasę mieszkańcom Piekar Śląskich

Trasa w większości po lesie, łatwa, polecam na letnie upały.

Można połączyć z pływaniem w Zalewie Zielona, Chechło czy opalaniem na wyspie w Pniowcu.

P.s.