Tysiące pątniczek ze Śląska i nie tylko, pojawiło się w sanktuarium! Za nami Pielgrzymka Kobiet 2023 - zobacz ZDJĘCIA

- Zachęcam do udziału w wyborach. Jest to jeden z trzech sposobów oprócz wstąpienia do armii i płacenia podatków do wyrażania patriotyzmu - stwierdził arcybiskup. - Kościół zachęca do biernego jak i czynnego udziału w wyborów, aby wybierać tych którzy najlepiej będą reprezentować chrześcijańskie poglądy i zasady życia. Powinny w sposób ludzki służyć sprawiedliwości szanując prawa każdego. To bardzo ważne, nie tylko przedwyborcze wskazania. Władza musi służyć ludziom - stwierdził.