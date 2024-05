W tych lokalach wyborczych w Piekarach Śląskich oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Już niedługo odbędą się wybory do Europarlamentu 2024. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy mogli oddać głos. Chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz zagłosować? Prezentujemy listę lokali wyborczych w Piekarach Śląskich,spis lokali wyborczych w Piekarach Śląskich, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich będziesz mógł głosować. Poniżej szczegółowe informacje.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest podzielona na 13 okręgów wyborczych: województwo pomorskie,

województwo kujawsko-pomorskie,

województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,

część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński oraz zagranica i statki),

część województwa mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce),

województwo łódzkie,

województwo wielkopolskie,

województwo lubelskie,

województwo podkarpackie,

województwa małopolskie i świętokrzyskie,

województwo śląskie,

województwa dolnośląskie i opolskie,

województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Lista lokali wyborczych w Piekarach Śląskich

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Piekarach Śląskich. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Akademicki Zespół Szkół

adres: Gimnazjalna 24, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 16 ul.: Bytomska od nr 88 do nr 152 parzyste

od nr 101 do nr 143 nieparzyste

Gen. Jerzego Ziętka od nr 1 do nr 22

od nr 24 do nr 28 parzyste

Gimnazjalna

Kalwaryjska

Mikołaja Reja

Okrzei Stefana

Park Wolności

Rondo Gabrieli Kossakowskiej

Wesoła

Filia Miejskiego Domu Kultury

adres: Tarnogórska 49, 41-945 Piekary Śląskie

numer komisji: 1 ul.: 3-go Maja

Alfonsa Zgrzebnioka

Bolesława Prusa

Górna

Górnośląska

Gustawa Morcinka

Ignacego Paderewskiego

Jana Dzierżonia

Juliusza Ligonia

Kłosowa

Kwiatowa

Niepodległości

Park Donnersmarcków

Plebiscytowa

Pod Gajem

Poprzeczna

Powstańców Śląskich

Radzionkowska

Tysiąclecia

Zamkowa

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli

adres: Bytomska 207, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 13 ul.: Bernarda Purkopa

Brata Alberta

Bytomska od nr 145 do końca nieparzyste

od nr 154 do końca parzyste

Cicha od nr 1 do nr 20b

Głęboka

Górzysta

Grabowa

Henryka Londnera

Inwalidów Wojennych

Jasna

Juliana Kawalca

Juliusza Słowackiego

Karola Darwina

Konstytucji 3-go Maja od nr 1 do nr 37

ks. Jana Ficka

Lipka

Podgórna

Sikorek

Skalista

Skowronków

Słowików

Sportowa

Studzienna

Szpaków

Wojska Polskiego

Wyzwolenia od nr 1 do 16a

Zbożowa

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Szpitalna 9, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 17 ul.: Bytomska od nr 56 do nr 86 parzyste

Franciszka Żwirki

Henryka Sienkiewicza

Józefa Janty

Józefa Lompy

Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 1 do nr 69 nieparzyste

Stanisława Wigury

Stara

Tadeusza Kościuszki

Wolności

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Szpitalna 9, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 18 ul.: Adama Mickiewicza

Graniczna

Józefa Sowińskiego

Ludwika Waryńskiego

Parkowa

Posterunkowego Wiktora Szwagla

Powstańców Warszawskich

Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr parzyste

od nr 71 do końca nieparzyste

Romualda Traugutta

rondo Kopalni "Andaluzja"

rondo Kopalni "Julian"

Solidarności

Szpitalna

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11

adres: Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 6 ul.: Alojzjanów

Gen. Stanisława Szeptyckiego

Jana Ludygi

Teodora Heneczka

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11

adres: Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 7 ul.: Gen. Jerzego Ziętka nr 68 do nr 70/III parzyste

Konstytucji 3-go Maja od nr 38 do końca parzyste

Królowej Jadwigi

Ks. Jakuba Roczkowskiego

Śląska

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11

adres: Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 8 ul.: Bursztynowa

Kruszcowa

Szmaragdowa

Węglowa

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka

adres: Związkowa 14, 41-949 Piekary Śląskie

numer komisji: 19 ul.: Aleksandra Fredry

Barbary

Czołgistów

Czwartaków

Gabrieli Zapolskiej

Henryka Wieniawskiego

Jana Demarczyka

Jana Długosza od nr 1 do nr 28

Joachima Lelewela

Lotników

Oświęcimska od nr 1 do nr 39

Piekarska

Pierwszej Armii Wojska Polskiego

Podchorążych

Poli Gojawiczyńskiej

Pożarna

Stanisława Konarskiego

Tadeusza Makowskiego

Trzech Bohaterów

Westerplatte

Władysława Reymonta

Wodna

Związkowa

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich

adres: Marii Curie-Skłodowskiej 108, 41-949 Piekary Śląskie

numer komisji: 23 ul.: Biskupa Nankera od nr 180 do końca parzyste

od nr 213 do końca nieparzyste

Ks. Józefa Krupy

Marii Curie-Skłodowskiej od nr 87 do nr 100/III

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich

adres: Marii Curie-Skłodowskiej 108, 41-949 Piekary Śląskie

numer komisji: 24 ul.: Marii Curie-Skłodowskiej od nr 101 do nr 133/II

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Powstańców Śląskich

adres: Franciszka Kotuchy 40, 41-946 Piekary Śląskie

numer komisji: 26 ul.: Franciszka Kotuchy

Harcerska

Janusza Korczaka

Kosynierów

ks. Jana Frenzla

Przemysłowa

Walentego Roździeńskiego od nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 11 ul.: Gen. Jerzego Ziętka od nr 60 do nr 66/IV parzyste

Piotra Skargi

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 12 ul.: Adama Didura

Boczna

Józefa Bema

Kazimierza Wielkiego

Konstantego Damrota

Krótka

Ks. Jerzego Popiełuszki

Mikołaja Kopernika

Nerlicha

Papieża Jana Pawła II od nr 2 do nr 28 parzyste

od nr 1 do nr 47 nieparzyste

Stanisława Moniuszki

Wawrzyńca Hajdy

Zygmunta Starego

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy

adres: Fryderyka Chopina 11, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 14 ul.: Akacjowa

Bukowa

Ciepłownicza

Dębowa

Do Kopca Wyzwolenia

Fryderyka Chopina

Jana Kochanowskiego

Jana Lortza

Jana Sobieskiego

Jarosława Dąbrowskiego

Jarzębinowa

Jaworowa

Jesionowa

Kasztanowa

Kazimierza Odnowiciela

Klonowa

Maksymiliana Jasionowskiego

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Miodowa

Spokojna

Spółdzielcza

Stanisława Staszica

Stefana Czarnieckiego

Wierzbowa

Wyzwolenia od nr 17 do końca

Zielona

Złota

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka

adres: księdza Gerarda Waculika 10, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 4 ul.: Armii Krajowej od nr 3 do końca

Astrów

Azalii

Bazarowa

Bratków

Chabrowa

Fiołków

Gajowa

Goździków

Groszkowa

Jesienna

Konwaliowa

Kościelna

księdza Gerarda Waculika od nr 2 do końca parzyste

od nr 9 do końca nieparzyste

Liliowa

Maciejków

Makowa

Mirtowa

Papieża Jana Pawła II od nr 74 do końca parzyste

od nr 67 do końca nieparzyste

Polna

Równoległa

Różana

Słoneczna

Stawowa

Szparagowa

Ustronna

Wiosenna

Zaciszna

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka

adres: księdza Gerarda Waculika 10, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 5 ul.: Bazaltowa

Diamentowa

Gen. Władysława Andersa

Gen. Zygmunta Jankego

generała Stanisława Maczka od nr 1 do nr 5/III nieparzyste

od nr 2 do nr 8/III parzyste

Granitowa

Kamienna

ks. Józefa Czempiela

księdza Gerarda Waculika od nr 1 do nr 7/III nieparzyste

Papieża Jana Pawła II od nr 48 do nr 72 parzyste

od nr 59 do nr 63/III nieparzyste

Perłowa

Rubinowa

Stanisława Mastalerza

Turkusowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

adres: Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 3 ul.: Gen. Franciszka Kleeberga

Gen. Józefa Hallera

Gen. Leopolda Okulickiego

Gen. Stefana Roweckiego

generała Stanisława Maczka od nr 7 do końca nieparzyste

od nr 10 do końca parzyste

Majora Henryka Sucharskiego

Olimpijska

adres: Oświęcimska 45, 41-949 Piekary Śląskie

numer komisji: 20 Osiedle Andaluzja od nr 1 do 35

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Tarnogórska 40, 41-945 Piekary Śląskie

numer komisji: 2 ul.: Adama Asnyka

Brynicka

Bulwarowa

Ceramiki

Elizy Orzeszkowej

Grunwaldzka

Grzybowa

Jagodowa

Janusza Daaba

Józefa Szafranka

Józefska

Łąkowa

Łukowa

Marii Konopnickiej

Piaskowa

Pod Lasem

Pokoju

Rewolucjonistów

Słonecznikowa

Szkolna

Tarnogórska

Źródlana

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Rycerska 15a, 41-948 Piekary Śląskie

numer komisji: 27 ul.: Andrzeja Wajdy

Bolesława Chrobrego

Główna

Gwarków

Heleny Modrzejewskiej

Jagiellońska od nr 1 do nr 70

Jana Matejki

Juliana Tuwima

Karola Szymanowskiego

Łużyczan

Mała

Mieczysława Karłowicza

Przyjaźni od nr 1 do nr 141 nieparzyste i od nr 2 do nr 138 parzyste

Rolnicza

Rymera

Słowiańska

Stefana Batorego

Stefana Jaracza

Szybowa

Światowida

Władysława Łokietka

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Rycerska 15a, 41-948 Piekary Śląskie

numer komisji: 28 ul.: Braterstwa

Dąbrówki

Gen. Jana Sadowskiego

Jagiellońska od nr 71 do końca

Jordana

Jurija Gagarina

Kazimierza Tetmajera

Kocota

Konstytucji

Michała Wołodyjowskiego

Pawła Stalmacha

Piotra Szymonka

Przyjaźni od nr 140 do końca parzyste

od nr 143 do końca nieparzyste

Rozalki

Rycerska

Rychla

Stalowa

Władysława Orkana

Władysława Sikorskiego

Zawiszy Czarnego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Piekarach Śląskich

adres: Biskupa Herberta Bednorza 29, 41-946 Piekary Śląskie

numer komisji: 25 ul.: Andrzeja Kmicica

Biskupa Herberta Bednorza

Cypriana Kamila Norwida

Górnicza

Grenadierów

Haliny Konopackiej

Hugo Kołłątaja

Hutnicza

Ignacego Daszyńskiego

Jana Sabały

Janusza Kusocińskiego

Jerzego Kukuczki

Józefa Mielęckiego

Józefa Poniatowskiego

Kolejowa

Komunardów

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ludwika Solskiego

Maurycego Mochnackiego

Michała Drzymały

Miła

Park im. Franciszka i Władysława Kotuchów

Piastów

Piotra Michałowskiego

Piotra Ściegiennego

Robotnicza

Saperów

Skwer Olimpijczyków z Brzezin Śląskich

Stefana Żeromskiego

Teodora Trautmana

Teofila Lenartowicza

Walentego Roździeńskiego od nr 20 do końca parzyste

od nr 23 do końca nieparzyste

Wentylacyjna

Wincentego Pola

Wojciecha Korfantego

Zofii Nałkowskiej

Zespół Szkół Nr 1

adres: Marii Curie-Skłodowskiej 49, 41-949 Piekary Śląskie

numer komisji: 21 ul.: Biskupa Nankera od nr 103 do nr 211 nieparzyste

od nr 108 do nr 178 parzyste

Jana Brzechwy

Jana Długosza od nr 29 do końca

Kornela Makuszyńskiego

Oświęcimska od nr 46 do nr 104 parzyste

Partyzantów

Stanisława Witkiewicza

Stanisława Wyspiańskiego

Wandy

Zespół Szkół Nr 1

adres: Marii Curie-Skłodowskiej 49, 41-949 Piekary Śląskie

numer komisji: 22 ul.: Marii Curie-Skłodowskiej od nr 1 do nr 71/III

Zespół Szkół Specjalnych

adres: Armii Krajowej 2, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 10 ul.: Armii Krajowej nr 2

Gen. Jerzego Ziętka od nr 23 do końca nieparzyste

od nr 72 do końca parzyste

Konstytucji 3-go Maja od nr 39 do końca nieparzyste

Ofiar Katynia

Sokołów

Zespół Szkół Specjalnych

adres: Armii Krajowej 2, 41-943 Piekary Śląskie

numer komisji: 9 ul.: Cicha od nr 32 do końca parzyste

Leśna

Papieża Jana Pawła II od nr 30 do nr 44/III parzyste

od nr 49 do nr 57/V nieparzyste

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

adres: Bytomska 81a, 41-940 Piekary Śląskie

numer komisji: 15 ul.: 1-go Maja

Bytomska od nr 1 do nr 99 nieparzyste

Inwestycyjna

Kanałowa

Karola Miarki

Norberta Bończyka

Ogrodowa

Plac Noblistów Śląskich

Pod Lipami

Podmiejska

Przy Dworcu

Rondo Śląskich Przeciwlotników

Targowa

Zakładowa

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

