Wycieczki rowerowe do 7 km od Piekar Śląskich. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Dzisiejszą trasę zacząłem z Siemianowic-Michałkowice w stronę Chorzowa-Maciejkowice, przez park krajobrazowy Żabie Doły a wcześniej jeszcze zahaczając o Dolinę Górnika gdzie znajdują się dwa stawy.Park krajobrazowy Żabie Doły składa się z kilku stawów gdzie można spotkać kilka gatunków ptaków między innymi łabędzie, kaczki. Dalsza droga prowadzi w stronę Bytomia Rozbark tam przejeżdżam przez park Adama Mickiewicza, w którym tez można spotkać parę stawików i kładek nad rzeczką Bytomką.Dalej kierujemy się w stronę Szombierek dzielnicy Bytomia przez teren zamkniętej kopalni Szombierki.Następnie kierujemy się przez nowe osiedle obok pola golfowego "Srebne Stawy" w stronę Rudy Śląskiej ale przez osiedla Szombierek i dojeżdżamy do Parku "Fazaniec", który znajduje się na pograniczu Rudy a Bytomia w bardzo urokliwej dolinie.I na tym parku kończymy dalsza droga przebiega przez Rudzką Kuźnicę, Zabrze Biskupice, Rokietnicę, Helenka, Stolarzowice, Stroszek, Radzionków - tam znów wjeżdżamy w Śląski Ogród Botaniczny na Księżej Górze. Stamtąd zjechawszy z góry w stronę Piekar obok Kopca Wyzwolenia kierujemy się w kierunku Dobieszowic,Bobrownik, przez Żychcice, Dąbrówkę Wielką aż do Michałkowic.Trasa średnia, bo trzeba było trochę szukać dróg alternatywnych do przejazdu.Pogoda w sam na rower choć trochę wiało między polami no i pod koniec już chód dawał siew znaki.

Był silny wiatr (na szczęście północno-zachodni). Droga do Siewierza w połowie przebiega lasem, w połowie asfaltem przez spokojne wioski. W Siewierzu ładny ryneczek. Dzięki nowej obwodnicy na rynku było bardzo spokojnie. Z rynku udałem się do ruin zamku (dzięki dobrze ulokowanym strzałkom łatwo tam trafić). Wejście do zamku zamknięte. Obok zamku duży parking przy którym przebiega ulica Krakowska, którą udałem się w dalszą drogę (zielone znaki). Trzeba uważać, bo zaraz po przekroczeniu rzeki Czarna Przemsza trzeba skręcić w prawo w ul. Młyńską (ja się pomyliłem i parę kilosków nakręciłem). Jadąc ul. Młyńską dojeżdżamy do parkingu przy "Jedynce" (DK-1). Problemem jest przejście na drugą stronę. Co prawda jest mała przerwa w barierze ochronnej, ale ze względu na duży ruch - trzeba uważać (inna sprawa to czy można w tym miejscu przekraczać jezdnię legalnie). Po przejściu na drugą stronę 20m jedziemy w kierunku Katowic i skręcamy w prawo do zagajnika. Tam znajdujemy zielony szlak i jedziemy w kierunku Przeczyc (wzdłuż jeziora). Przejeżdżamy przez kładkę nad Czarną Przemszą (cały czas zielonym szlakiem) i dojeżdżamy do głównej drogi. Tutaj zielony szlak skręca w lewy, a my jedziemy prosto w kierunku Targoszyc i dalej do Zawady. Był silny wiatr (na nieszczęście północno-zachodni). Ze względu na budowę autostrady w Zawadzie pojechałem do Twardowic, gdzie skręciłem w kierunku Siemoni. I tak walcząc z wiatrem przez Siemonię, Sączów, Ossy i Niezdarę dotarłem do domu. Ufff.

