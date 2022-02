Kierowcy z Piekar Śląskich będą jutro skrobać szyby? Znamy prognozę na noc z niedzieli na poniedziałek Newsroom 360

Czy w Piekarach Śląskich będzie jutro mróz? iStock Getty Images

Wiesz, czy w Piekarach Śląskich trzeba będzie jutro skrobać szyby. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Możliwość wystąpienia opadów to 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Piekarach Śląskich to 72%. Prognoza przewiduje, że nocą z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą -2°C.Siła wiatru określana jest na 15 km/h. Ryzyko wystąpienia przymrozków jest duże. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Piekarach Śląskich.